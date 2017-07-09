Мы делаем все возможное, чтобы как можно больше европейцев увидели последствия российской "гибридной войны" – Фриз

Украинская сторона делает все возможное, чтобы как можно больше европейских партнеров увидели последствия российской гибридной войны против Украины, заявляет народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз, сопровождающая делегацию европарламентариев в зоне АТО в воскресенье.

"Мне очень приятно, что растет количество сторонников Украины и их доброжелательность растет с каждым днем. Чем больше людей, чем больше депутатов Европарламента и европейцев будут иметь возможность приехать и увидеть собственными глазами, что здесь происходит, тем больше будет поддержка Украины в мире", - сказала И.Фриз.

"Гости уже посетили Широкино, где осмотрели разрушенные обстрелами жилые дома, в частности места, которые были обстреляны буквально вчера, Мариуполь, где пообщаются с переселенцами, нашими героями - морскими пограничниками, также посетят Волноваху, КПВВ, другие важные объекты", - сообщила народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова, также сопровождающая европейскую делегацию.

В состав делегации входят сопредседатель парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС Дариуш Росати и его коллега по Европарламенту Михаэль Галер.

Как сообщалось, ранее М.Ионова сообщила, что депутаты Европейского парламента посетят зону проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Ранее европарламентарии уже посетили музей АТО и больницу им.Мечникова в г.Днепр.