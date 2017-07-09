Украина ожидает визитов министров обороны и энергетики США в августе-сентябре

Визиты министра обороны, министра энергетики США и ряда других высокопоставленных американских чиновников ожидаются в Украине в августе-сентябре текущего, 2017 года, заявляет Президент Украины Петр Порошенко.

"Мы ожидаем в августе-сентябре визитов и министра обороны США и министра энергетики США и других высокопоставленных представителей американской власти", - сказал П.Порошенко в ходе встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в Киеве в воскресенье.

Глава украинского государства отметил, что результатом стремительно развивающегося сотрудничества Украины и США является то, что у Украины есть мощная поддержка в Конгрессе США со стороны обеих партий – республиканской и демократической, также ее поддерживают в Белом доме, Госдепартаменте и американском правительстве.