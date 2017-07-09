Порошенко и Тиллерсон скоординировали действия относительно дальнейших действий в контексте выполнения минских соглашений

Президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон скоординировали действия относительно дальнейших действий по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Сразу же после переговоров в Гамбурге на саммите "Большой двадцатки мы сегодня очень детально проинформированы о том, что обсуждали, скоординировали наши дальнейшие действия, (...) что делать с российским поведением по несоблюдению Минских соглашений и неимплементацией четких и прямых шагов по деоккупации Украины и принесению мира на украинскую землю", - сказал Порошенко на совместном брифинге с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном (Rex Tillerson) в воскресенье в Киеве.