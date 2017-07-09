Политика

15:12 09.07.2017

Порошенко заявил Тиллерсону, что изменений в политике РФ по Донбассу нет

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что нет никаких изменений в лучшую сторону в политике РФ относительно Донбасса.

"К сожалению, господин госсекретарь, я вынужден констатировать, что мы пока не чувствуем изменений в российском поведении", - сказал П.Порошенко на совместном брифинге с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном (Rex Tillerson) в воскресенье в Киеве.

Глава украинского государства добавил, что детально проинформировал Р.Тиллерсона о ситуации на Донбассе, о нарушении договоренностей российской стороной, об ограничении передвижения наблюдателей миссии ОБСЕ.

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Интерфакс-Украина
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