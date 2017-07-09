Политика

15:09 09.07.2017

США выступают за усиление международного сотрудничества в сфере кибербезопасности

Украина и США договорились о разработке формата международного сотрудничества в сфере кибербезопасности, заявляет государственный секретарь США Рекс Тиллерсон (Rex Tillerson).

"О чем мы договорились в вопросе киберфронта, так это о том, чтобы разработать формат, в котором мы могли бы начать переговоры о том, как разбираться с такими чрезвычайно сложными вопросами киберугроз, кибербезопасности, кибервзломов. Это угроза для всех нас глобальная. Россия не единственная страна, с которой нам необходимо начать говорить, как мировому сообществу реагировать на эти угрозы", - сказал Р.Тиллерсон на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве в воскресенье.

Госсекретарь США отметил, что международному сообществу необходимо разработать механизм, благодаря которому возможно будет справляться с угрозами такого рода.

"Период выборов продемонстрировал, насколько сложным использование инструментов такого рода становится. У нас есть время и способ, чтобы начать на все это реагировать и речь не только о России, но и международном участии в этом", - сказал Р.Тиллерсон.

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