Порошенко: в июле состоится телефонный разговор в "нормандском формате", после чего может пройти саммит четырех лидеров

Саммит глав Украины, Франции, Германии и РФ может состояться уже нынешним летом, после телефонного разговора лидеров "нормандской четверки", заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"После встречи и телефонных переговоров моих в Берлине, Париже, встреч в Гамбурге, достигнута договоренность, что, вероятнее всего, в июле месяце состоится телефонный разговор в нормандском формате на уровне лидеров. И мы не исключаем, что по результатам этого телефонного разговора нам удастся организовать саммит. Пока не определено где именно он будет проходить, но мы настроены на решительный, ускоренный, практичный, конкретный разговор как в телефонном формате, так и на саммите уже этим летом", - сказал П.Порошенко в ходе встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в Киеве в воскресенье.

По словам президента, Украина не заинтересована в оттягивании таких переговоров, поскольку каждый день "Украина платит высокую цену в виде раненых и погибших героев".