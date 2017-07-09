Украина рассчитывает на помощь США в рамках минского и нормандского процессов по урегулированию на Донбассе

Украина рассчитывает на помощь американских партнеров в рамках урегулирования ситуации на востоке Украины, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Больше всего мы хотим мира в Украине. Мы твердо придерживаемся взятых на себя обязательств по минскому процессу, рассчитываем на помощь наших партнеров – США - в "нормандском формате" и рассчитываем на трезвое понимание этой ситуации в России", - сказал П.Порошенко на совместном брифинге с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в Киеве в воскресенье.

Президент отметил, что США заявили о поддержке минского процесса. "Мы очень рассчитываем на активную роль наших партнеров из США, мы получили поддержку минского процесса", - сказал глава украинского государства.

"Хочу подчеркнуть, что мы полностью координируем наши действия в минском процессе и приветствуем активную роль США в поддержке Украины на пути нашего суверенитета, территориальной целостности, в восстановлении нашей независимости", - добавил П.Порошенко.