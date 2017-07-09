Тиллерсон встретился с представителями украинских реформаторов

Прибывший в Киев с кратким визитом госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретился в воскресенье со сторонниками проведения реформ в Украине и заявил, что им придется проделать еще большой путь в этом направлении, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Украина проделала большой путь. Мы это признаем, но мы должны сделать еще больше для обеспечения будущего Украины: сделать ее привлекательной для инвесторов, для ее европейских соседей", - заявил дипломат на встрече в резиденции посла США на Украине.

Он приветствовал усилия украинских властей в области борьбы с коррупцией, сбора налогов и прозрачности деятельности правительства, отметило агентство.

Народный депутат Мустафа Найем написал на своей странице в Фейсбуке об этой встрече и разместил фото. "На встрече были также глава НАК Нафтогаза Андрей Коболев, Дарья Каленюк (Центр противодействий коррупции) и управляющий партнер Horizon Capital Елена Кошарная", - сообщил М.Найем.

По словам парламентария, Р.Тиллерсон "показался очень прагматичным, жестким и удивил вниманием к деталям".

"Со стороны Украины было четыре представителя по теме энергетики, реформы правоохранительных органов, борьбе с коррупцией, экономике и инвестициям. Все спикеры от Украины говорили о важности помощи со стороны США в реформах, но указывали на необходимость более жестких требований к украинскому правительству и президенту страны по конкретным реформам, в конкретных сферах", - рассказал М.Найем.

Он подчеркнул, что каждая тема заканчивалась репликами и вопросами о борьбе с коррупцией: "кто за этим стоит, почему не приносит результатов, в чем проблема - в людях или законах и кто этому сопротивляется".

По словам депутата, он просил у госсекретаря США "перестать играть в завуалированные формы и говорить с лидерами Украины прямо". "Сейчас это критично важно. Уверен, господин Тиллерсон услышал мнение украинских реформаторов и ему есть, о чем говорить с Петром Порошенко", - сказал М.Найем.