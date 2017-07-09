Депутаты Европарламента посетят зону АТО
Депутаты Европейского парламента посетят зону проведения антитеррористической операции на востоке Украины, заявляет народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова.
"Сегодня начался визит депутатов Европейского парламента в Днепр в рамках работы Парламентского комитета ассоциации. Завтра отправляемся в зону АТО, юг Донецкой области", - написала М.Ионова на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.
Депутат сообщила, что председатель комитета со стороны Европарламента Дариуш Розатти и член комитета Михаэль Галер начали визит в Днепре с посещения музея АТО и больницы им.Мечникова.
"Музей особенно поразил фильмом о войне, который демонстрировался в большом помещении на всех четырех стенах, создавая эффект присутствия на месте событий. Он ярко продемонстрировал, насколько неабстрактной и близкой является война. Разговаривая между собой, депутаты под впечатлением повторяли: "Можешь ли представить - война в Европе? В Европе!", - отметила парламентарий.
М.Ионова также сообщила, что в больнице им.Мечникова делегацию встречал главный врач Сергей Рыженко. "Рассказал об интенсивной работе учреждения, которое, будучи гражданским, уже четвертый год работает по существу военным госпиталем и за это время спасло жизнь более 2 тыс 200 тяжелораненым бойцам и оказало помощь более 14 тысячам раненых военных и гражданских. Евродепутатам были продемонстрированы пули и элементы шрапнели, изъятые из тел раненных. Кроме того, они собственными глазами убедились, что тяжелораненые поступают в больницу на ежедневной основе в наши дни", - написала она.
Парламентарий процитировала Д.Розатти: "Мы поражены высокопрофессиональной работой персонала больницы и волонтеров, и в то же время огорчены жертвами агрессии и войны. Сегодня мы здесь для того, чтобы продемонстрировать свою солидарность и дружбу с Украиной".
М.Ионова также высказала благодарность главе Днепропетровской областной государственной администрации Валентину Резниченко за организацию и содействие визиту.