Генсек НАТО прибывает в Украину с двухдневным визитом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибывает в Украину с двухдневным визитом, в рамках которого встретится с главой Украинского государства Петром Порошенко и примет участие в заседании Комиссии НАТО-Украина.

Заседание Комиссии под председательством президента Украины Петра Порошенко будет проведено 10 июля в рамках визита в Украину делегации Североатлантического совета Альянса по случаю 20-й годовщине подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО.

Кроме того, в ходе визита Й.Столтенберг выступит с речью в Верховной Раде Украины, встретится со спикером и главами парламентских фракций. Генсек НАТО проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, и откроет новое здание представительства НАТО в Украине.

Также совместно с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе Й.Столтенерг откроет выставку "Украина-НАТО. Фактор безопасности".

Как сообщалось, в день прибытия Й.Столтенерга в Украине вступает в силу закон, восстанавливающий курс Украины на членство в НАТО.

Верховная Рада 8 июня текущего года определила углубление сотрудничества Украины с НАТО с целью обретения членства в этой организации как основу внешней политики (законопроект №6470). Закон предусматривает внесение изменений в законы об основах внутренней и внешней политики, который был принят 1 июля 2010 года, и в закон об основах национальной безопасности Украины, принятый 19 июня 2003 года.

Отныне Украина активизирует работу по всему комплексу реформ для достижения стандартов Альянса. Одним из приоритетов национальных интересов Украины документом определена интеграция в евроатлантическое пространство безопасности с целью обретения членства в Организации Североатлантического договора.