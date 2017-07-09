Политика

00:18 09.07.2017

Генсек ООН Гутерриш посетит Киев в воскресенье

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Antonio Guterres) в воскресенье, 9 июля, посетит Украину с визитом по приглашению президента Украины Петра Порошенко.

Планируется, что А.Гутерриш проведет встречу с главой Украинского государства. По информации пресс-службы президента Украины, стороны намерены обсудить состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках ООН, возможности более активного вовлечения инструментария к мирному урегулированию ситуации на Донбассе, а также выполнение решений Генеральной ассамблеи ООН по Крыму.

Кроме П.Порошенко, генсек ООН также проведет встречи с другими высшими должностными лицами страны, в частности, с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

В представительстве ООН в Украине уточнили, что генсек Организации прибудет в Киев из немецкого Гамбурга, после участия в двухдневном саммите Большой двадцатки (G20).

В Нью-Йорк (США) генсек ООН вернется во второй половине дня 10 июля.

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Интерфакс-Украина
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