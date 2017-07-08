Политика

22:36 08.07.2017

Лидеры G20 нацелены на более эффективное потребление ресурсов и на борьбу с загрязнением морей

Лидеры стран G20 выступили с инициативами, направленными на повышение эффективности добычи и потребления ресурсов и на борьбу против загрязнения морей, говорится в итоговом заявлении саммита в Гамбурге.

Одна из одобренных инициатив называется "Диалог G20 по эффективности ресурсов". В рамках нее "будет проводиться обмен методиками и опытом стран с целью увеличить эффективность и разумность использования природных ресурсов".

Кроме того, на саммите одобрили "План G20 по борьбе с загрязнением морей", который "нацелен на то, чтобы предотвращать сброс мусора в моря и снижать объемы подобного сброса. Также будут рассмотрены социально-экономические последствия этой проблемы".

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Интерфакс-Украина
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