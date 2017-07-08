Политика

19:16 08.07.2017

Кива принял предложение возглавить Соцпартию Украины

Советник министра внутренних дел Украины Илья Кива заявляет, что принял решение возглавить Социалистическую партию Украины (СПУ).

"Я принял решение возглавить Социалистическую партию Украины. (…) Соответствующее решение было принято на съезде партии", - написал И.Кива на странице в Фейсбуке в субботу.

По его словам, в ближайшее время СПУ "вернет себе лидирующие позиции на украинском политическом поле, станет важным инструментом изменений в стране".

Официальной информации от СПУ по этому поводу в настоящее время нет.

СПУ создана осенью 1991 года, ее лидером изначально избрали Александра Мороза. В 2012 году партию возглавил Павел Устенко. В 2014 году съезд СПУ выразил ему недоверие, лидером партии был избран Николай Рудьковский. В августе 2015 года его сменил Николай Садовый.

Ранее И.Кива возглавлял департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.

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