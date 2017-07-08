Политика

18:38 08.07.2017

Страны G20 намерены работать над созданием открытых и гибких рынков энергоресурсов

Лидеры стран G20 по итогам саммита в Гамбурге выразили готовность работать над созданием открытых и гибких рынков энергоресурсов и подчеркнули важность обеспечения энергетической безопасности в мире, говорится в итоговом коммюнике встречи в верхах.

"Мы считаем энергетическую безопасность одним из главных принципов трансформации наших систем поставок энергоресурсов. И мы продолжим работу над открытыми, гибкими и транспарентными рынками для энергоресурсов и технологий (в энергетической сфере - ИФ)", - отмечается в документе.

В нем также говорится о стремлении G20 "снизить выбросы парниковых газов при помощи, в частности, инноваций в сфере "чистой" энергетики, эффективного потребления энергии и работы по созданию энергетических систем с ограниченным выбросом парниковых газов".

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