Политика

18:16 08.07.2017

Боевики в течение дня 11 раз обстреляли позиции сил АТО

Боевики в течение дня 11 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

"Сегодня потерь среди бойцов сил АТО вследствие вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении.

На приморском направлении зафиксировано 5 вражеских вооруженных провокаций. Четыре из них противник, используя вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, совершил по позициям сил АТО в районе Широкино. Кроме того, ночью захватчики из минометов калибра 120 мм обстреляли оборонительные укрепления в окрестностях Марьинки.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования открывали огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи Зайцевого, Песков и дважды - в пригороде Авдеевки. Здесь они применяли почти весь имеющийся у них спектр пехотного вооружения, а также крупнокалиберные пулеметы и БМП.

На луганском направлении противник проявлял свою враждебную активность только в районе Бахмутской трассы. В частности, около полудня, бил по защитникам поселка Крымское из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.

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