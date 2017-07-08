Лидеры G20 договорились усилить сотрудничество по вопросам миграции

Лидеры стран-участниц "Большой двадцатки" договорились существенно усилить сотрудничество в вопросах миграции, говорится в коммюнике, опубликованном в субботу по итогам саммита G20 в Гамбурге.

"Мир переживает в настоящее время исторический уровень миграции и вынужденного перемещения. Во многом на миграцию влияют экономическое, политическое и социальное развитие, но основными двигателями вынужденных перемещений являются конфликты и природные катастрофы наряду с нарушениями прав человека..." - говорится в нем.

"Мы подчеркиваем суверенное право государств управлять и контролировать свои границы, и в этой связи устанавливать политику в своих национальных интересах..." - отмечается в заявлении.

В то же время лидеры G20 призвали улучшить координацию и управление в области миграции.