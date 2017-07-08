Политика

17:52 08.07.2017

Все страны G20, кроме США, согласны, что Парижское соглашение по климату необратимо

Лидеры всех стран G20, кроме США, согласны с тем, что вступление в силу Парижского соглашения по климату необратимо, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Она сказала на пресс-конференции в субботу, что 19 стран "исходят из того, что вступление в силу необратимо, и что соглашение нужно имплементировать как можно быстрее".

Кроме того, эти 19 стран, по ее словам, приняли к сведению решение США выйти из Парижского соглашения.

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Интерфакс-Украина
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