Политика

16:40 08.07.2017

Нардепы проинспектировали обустройство госграницы с РФ

Представители комитета Верховной Рады по вопросам информатизации и связи во главе с народным депутатом Украины Александром Данченко (фракция "Самопомич") проинспектировали инженерно-техническое обустройство государственной границы с РФ в Харьковской области.

Как сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, в частности, группа нардепов проинспектировала на участке ответственности отдела пограничной службы "Жовтневое" не обустроенный в инженерно-техническом плане участок границы, ознакомилась с проблемами, которые возникают у пограничников из-за этого аспекта.

"Депутаты убедились, что одними из основных причин, которые замедляют реализацию проекта, остаются ненадлежащее финансирование и не решение "земельных вопросов", - отмечается в сообщении.

Посетив отдел пограничной службы "Дергачи", делегация смогла ознакомиться с возможностями работы "интегрированной системы охраны государственной границы".

"Во время этой поездки мы для себя развенчали все мифы об отсутствии необходимости системы "интеллектуальной границы". Я увидел современное оборудование, состоящее из многих частей, а не только противотанковый ров. Я буду стараться донести к правительству, что этот проект необходимо закончить в ближайшие сроки", - прокомментировал А.Данченко.

В свою очередь, народный депутат Украины Роман Семенуха (фракция "Самопомич") заметил: "Все инженерные работы зависят от погодно-климатических условий. Строительный период длится недолго, поэтому все эти работы нужно продолжать уже сейчас. Поэтому нужно провести определенные процедуры, которые занимают некоторое время. Надеюсь, что Верховная Рада рассмотрит вопрос о финансировании проекта уже на следующей неделе".

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