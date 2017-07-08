Порошенко внес в Раду пакет законопроектов об отмене е-декларирования для антикоррупционных организаций

Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады пакет законопроектов относительно отмены е-декларирования антикоррупционных общественных организаций.

Как сообщила пресс-служба главы государства, речь идет о проектах законов "О внесении изменений в Налоговый кодекс" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использования международной технической помощи".

Накануне эти законопроекты были представлены во время встречи с представителями общественных организаций.

"Как мы и договаривались, законопроекты подготовлены, и я их вношу", - сказал П.Порошенко.

Президент подчеркнул, что рассчитывает на поддержку этих документов парламентом в первом чтении еще на этой сессии. Он отметил, что замечания и предложения от общественных организаций можно будет внести при подготовке законопроекта ко второму чтению.

"Ряд замечаний, высказанных общественными организациями, были учтены по результатам встречи", - отметила пресс-служба президента.

П.Порошенко подчеркнул важность объединения усилий с общественными организациями для достижения положительного результата.

Президент поблагодарил заместителя главы администрации президента Дмитрия Шимкива за работу над проектами и консультации, проведенные с международными партнерами, представителями стран Большой семерки и ЕС. "По его словам, в законопроектах был учтен европейский и североамериканский опыт в вопросах деятельности общественных организаций и их публичной отчетности", - подчеркивается в сообщении.

В свою очередь Д.Шимкив отметил, что законопроектом предлагается прозрачность общественных организаций и тех физических лиц-предпринимателей, кто получает напрямую средства доноров - международную техническую помощь. Он также подчеркнул, что публичную отчетность будут подавать все общественные организации: без учета специализации и источника доходов. Однако отчеты будут касаться исключительно деятельности организаций и не будут содержать информации о собственности или какого-либо имущества этих организаций или их должностных лиц.

Д.Шимкив отметил, что законодательная инициатива предусматривает отмену обязательства физических лиц - представителей общественных организаций подавать отчетность в рамках е-декларирования, как предусмотрено законом "О предотвращении коррупции".

Исполнительный директор общественной организации Transparency International Украина Ярослав Юрчишин отметил, что общественные организации готовы приобщиться к доработке законопроекта между первым и вторым чтением и подчеркнул важность создания условий для открытости деятельности общественного сектора.

Председатель правления Международного фонда "Видродження" Александр Сушко отметил позитивность установления одинаковых правил, независимо от направления деятельности организации. "Это уменьшает шансы на выборочное применение этого закона", - считает он.

Как сообщалось, Верховная Рада 23 марта 268 голосами одобрила законопроект №6172, которым освободила военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от обязанности подавать е-декларации, а также обязала их подавать "антикоррупционеров" (руководителей, либо членов высшего органа управления общественных объединений, которые занимаются деятельностью по противодействию коррупции), членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности.

В посольстве США в Украине, комментируя принятые изменения, расширение перечня обязанных подавать е-декларации об имуществе и доходах на общественных деятелей является шагом назад в процессе реформ в Украине: "Е-декларации для высших государственных чиновников – сильный шаг вперед в продвижении реформ в Украине. Члены гражданского общества играют жизненно важную роль в обеспечении прозрачности; делать их мишенью – делать шаг назад".

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан в своем аккаунте в "Твиттер" написал: "Е-декларации должны быть нацелены на коррупцию в органах государственного управления, а не препятствовать работе гражданского общества… Изменения в закон об е-декларировании – это шаг назад, не вперед, и должны быть пересмотрены".

27 марта стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал изменения в законодательство об электронном декларировании и передал его на подпись президенту.

В тот же день президент Украины П.Порошенко сообщил, что проведет консультации в администрации президента по поводу принятых парламентом изменений в законодательство относительно е-декларирования.

После встречи с главой государства исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин сообщил, что президент не может ветировать этот закон, поскольку благодаря этим изменениям военнослужащие в зоне АТО освобождаются от электронного декларирования. Вместе с тем, П.Порошенко предложил активистам создать рабочую группу по наработке правок к нему, которые президент внесет в парламент как неотложные.

"Поскольку обязательство для заполнения электронных деклараций представителями общественных организаций появляется только с 2018 года, по предложению президента Украины, стороны договорились создать рабочую группу с участием представителей общественных организаций, народных депутатов и представителей администрации президента с целью разработки согласованных изменений к этому закону", - проинформировали в пресс-службе президента Украины.