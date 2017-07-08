Песков: нужно готовить повестку очередного телефонного разговора в нормандском формате

Лидеры России, Франции и Германии в ходе общения на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге согласились с необходимостью проведения очередного телефонного разговора в "нормандском" формате, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть понимание, что нужно готовить повестку дня очередного телефонного разговора в "нормандском" формате", - сказал он журналистам в субботу.

Как отметил Д.Песков, "есть понимание, что нужно принять действенные меры, которые привели бы к реальному прекращению огня на линии соприкосновения, и обеспечить таки отвод тяжелых вооружений" на Донбассе.

"В этом плане есть полное согласие", - подчеркнул представитель Кремля.

В "нормандский" формат по урегулированию ситуации в Донбассе входят Украина, Россия, Франция, Германия.

Д.Песков также отметил, что президент РФ лаконично, но исчерпывающе довел до своего американского и французского коллег Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона позицию РФ по Украине. "Президент как всегда лаконично, но исчерпывающе довел до собеседников позицию Российской Федерации", - сказал он.