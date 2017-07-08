Трамп благодарит Меркель за "фантастический" саммит G20 в Гамбурге

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность канцлеру ФРГ Ангеле Меркель за проведение "фантастического" саммита G20, несмотря на непрекращающиеся акции антиглобалистов в Гамбурге, приводят его слова западные СМИ в субботу.

Д.Трамп заявил, что А.Меркель организовала саммит "настолько профессионально и без значительных заминок, несмотря на некоторых людей, которые, кажется, повсюду следуют за G20", имея в виду акции антиглобалистов.

Американский президент добавил, что канцлер Германии проделала "фантастическую работу" для проведения саммита.

Саммит G20 в Гамбурге прошел 7-8 июля. Акции протестов антиглобалистов начались за день до него, впоследствии они переросли в ожесточенные столкновения с полицией, которые продолжаются до сих пор.