Политика

12:36 08.07.2017

Трамп благодарит Меркель за "фантастический" саммит G20 в Гамбурге

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность канцлеру ФРГ Ангеле Меркель за проведение "фантастического" саммита G20, несмотря на непрекращающиеся акции антиглобалистов в Гамбурге, приводят его слова западные СМИ в субботу.

Д.Трамп заявил, что А.Меркель организовала саммит "настолько профессионально и без значительных заминок, несмотря на некоторых людей, которые, кажется, повсюду следуют за G20", имея в виду акции антиглобалистов.

Американский президент добавил, что канцлер Германии проделала "фантастическую работу" для проведения саммита.

Саммит G20 в Гамбурге прошел 7-8 июля. Акции протестов антиглобалистов начались за день до него, впоследствии они переросли в ожесточенные столкновения с полицией, которые продолжаются до сих пор.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Закон, восстанавливающий курс Украины на членство в НАТО, вступит в силу 9 июля

Первый замглавы МИД назначен главой Миссии Украины при НАТО

ПА ОБСЕ приняла резолюцию о восстановлении территориальной целостности Украины

Экс-постпред США в НАТО стал спецпредставителем по Украине

Послы стран G7 призвали Раду на следующей пленарной неделе поддержать пенсионную реформу

ПОСЛЕДНЕЕ

Песков: нужно готовить повестку очередного телефонного разговора в нормандском формате

Законопроект, обязывающий организаторов сообщать в СБУ о приглашении российских артистов, вскоре будет внесен в Раду

Меркель, Макрон и Путин проводят встречу "на полях" саммита G20 в Гамбурге

Лёвочкин: Назначение Уолкера свидетельствует об усилении участия США в урегулировании конфликта на Донбассе

Нардеп Фриз заявляет об эффективности гражданского контроля в антикоррупционных реформах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog5577.html
РЕКЛАМА