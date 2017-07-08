Политика

11:20 08.07.2017

Закон, восстанавливающий курс Украины на членство в НАТО, вступит в силу 9 июля

Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по поводу внешнеполитического курса Украины", которым восстанавливается курс Украины на членство в НАТО, в субботу, 8 июля, опубликован в парламентском издании "Голос Украины".

Таким образом, 9 июля он вступит в силу.

Президент Украины Петр Порошенко подписал данный закон 6 июля.

Верховная Рада 8 июня текущего года определила углубление сотрудничества Украины с НАТО с целью обретения членства в этой организации как основу внешней политики (законопроект №6470). Закон предусматривает внесение изменений в законы об основах внутренней и внешней политики, который был принят 1 июля 2010 года, и в закон об основах национальной безопасности Украины, принятый 19 июня 2003 года.

По информации пресс-службы главы государства, отныне Украина активизирует работу по всему комплексу реформ для достижения стандартов Альянса. Одним из приоритетов национальных интересов Украины документом определена интеграция в евроатлантическое пространство безопасности с целью обретения членства в Организации Североатлантического договора.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Украину 9-10 июля и вместе с президентом П.Порошенко примет участие в заседании комиссии НАТО-Украина (10 июля).

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