Лёвочкин: Назначение Уолкера свидетельствует об усилении участия США в урегулировании конфликта на Донбассе

Назначение Государственным департаментом США специального представителя по Украине Курта Уолкера свидетельствует о том, что Америка усиливает свое участие в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе, считает народный депутат от Оппозиционного блока Сергей Лёвочкин.

"Назначение спецпредставителя — очевидное увеличение участия США в урегулировании конфликта в Украине", — написал С. Лёвочкин на своей странице в Twitter. Он также подчеркнул, что К.Уолкер — специалист высокого уровня.

Как сообщалось, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон назначил бывшего посла США в НАТО Курта Уолкера в качестве спецпредставителя в Украине, который будет координировать усилия Госдепартамента по урегулированию ситуации на востоке Украины.