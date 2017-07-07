Политика

17:17 07.07.2017

Первый замглавы МИД назначен главой Миссии Украины при НАТО

Президент Украины Петр Порошенко назначил главой Миссии Украины при НАТО первого заместителя министра иностранных дел Вадима Пристайко.

"Назначить Пристайко Вадима Владимировича главой Миссии Украины при НАТО", - говорится в указе главы государства от 7 июля.

Как сообщалось, П.Порошенко в мае 2015 года уволил с должности главу Миссии Украины при НАТО Игоря Долгова, после чего обязанности руководителя миссии исполнял Егор Божок.

В.Пристайко, 1970 г.р., в 2000-2001 годах - консул Генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия). 2001-2002 - главный консультант Главного управления по вопросам внешней политики администрации президента Украины. 2002-2006 - советник по политическим вопросам, временный поверенный (2003-2004, 2005-2006) по делам Украины в Канаде. 2007-2009 - заместитель директора департамента НАТО.

В 2009-2012 годах - советник-посланник, заместитель руководителя миссии посольства Украины в США. 2012-2014 - посол Украины в Канаде.

2014-2017 - заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата.

В 2017 стал первым заместителем министра иностранных дел Украины.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

ПА ОБСЕ приняла резолюцию о восстановлении территориальной целостности Украины

Экс-постпред США в НАТО стал спецпредставителем по Украине

Послы стран G7 призвали Раду на следующей пленарной неделе поддержать пенсионную реформу

Великобритания ратует за сохранение антироссийских санкций и увеличит помощь Украине

За последние 3 года Украина достигла удивительного прогресса в реформах - Джонсон

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардеп Фриз заявляет об эффективности гражданского контроля в антикоррупционных реформах

В Киеве приветствуют назначение Волкера спецпредставителем по Украине

Луценко призывает Раду отменить институт депутатской неприкосновенности

Совет Европейского Союза обнародовал ключевые темы саммита Украина-ЕС

Шахов выступает за снятие неприкосновенности со всех депутатов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
лампочки купить
РЕКЛАМА