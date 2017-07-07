Первый замглавы МИД назначен главой Миссии Украины при НАТО

Президент Украины Петр Порошенко назначил главой Миссии Украины при НАТО первого заместителя министра иностранных дел Вадима Пристайко.

"Назначить Пристайко Вадима Владимировича главой Миссии Украины при НАТО", - говорится в указе главы государства от 7 июля.

Как сообщалось, П.Порошенко в мае 2015 года уволил с должности главу Миссии Украины при НАТО Игоря Долгова, после чего обязанности руководителя миссии исполнял Егор Божок.

В.Пристайко, 1970 г.р., в 2000-2001 годах - консул Генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия). 2001-2002 - главный консультант Главного управления по вопросам внешней политики администрации президента Украины. 2002-2006 - советник по политическим вопросам, временный поверенный (2003-2004, 2005-2006) по делам Украины в Канаде. 2007-2009 - заместитель директора департамента НАТО.

В 2009-2012 годах - советник-посланник, заместитель руководителя миссии посольства Украины в США. 2012-2014 - посол Украины в Канаде.

2014-2017 - заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата.

В 2017 стал первым заместителем министра иностранных дел Украины.