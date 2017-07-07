Политика

17:13 07.07.2017

Нардеп Фриз заявляет об эффективности гражданского контроля в антикоррупционных реформах

Гражданский контроль является залогом эффективного осуществления реформ в секторе безопасности и борьбы с коррупцией в Украине, заявляет народный депутат Украины фракции партии "Блок Петра Порошенко", председатель Постоянной парламентской делегации в ПА НАТО Ирина Фриз.

"Гражданский контроль в секторе безопасности является не только важным условием на пути интеграции Украины в евроатлантические структуры безопасности, но и залогом эффективного осуществления реформ в секторе безопасности и борьбы с коррупцией", - отметила И.Фриз во время Ukraine Reform Conference, которая проходит в Лондоне.

В своем выступлении депутат подняла тему парламентско-демократического контроля над сектором безопасности и обороны и отметила, что создание действенного парламентского контроля в сфере безопасности должно стать не попыткой искать ошибки и нарушения со стороны руководителей силовых учреждений, а текущей координацией усилий в секторе безопасности. И лишь во вторую очередь он должен стать предохранителем, который предотвращает нарушения и злоупотребления в сфере безопасности.

Депутат убеждена, что увеличение бюджета, численности войск, предоставление дополнительных полномочий могут считаться в обществе оправданными (особенно в условиях экономического кризиса) только при условии одновременного укрепления демократического гражданского контроля. "Сейчас происходит разработка проекта закона Украины о национальной безопасности, в котором целый раздел посвящен вопросам парламентского контроля, механизмам его реализации. Нами подготовлены дополнительные предложения к этому законопроекту", - рассказала И.Фриз.

Она также отметила, что с представителями силовых ведомств имеется вполне согласованное видение того, что парламентский контроль — это не парламентское командование. "Парламент осуществляет только контроль, а не микро-менеджмент. Деятельность силовых структур в секторе безопасности требует реализации двух необходимых компонентов: это обновление нормативной базы, согласно возникающим условиям, и бюджетное обеспечение деятельности. Оба компонента — сфера ответственности парламента, а оперативность принятия согласованных действий непосредственно влияет на эффективность обеспечения национальной безопасности и обороны", - сказала парламентарий.

И.Фриз также рас сказала, что на повестке дня стоит рассмотрение нескольких законопроектов, которые должны установить стандарты НАТО в вопросе пребывания в рядах ВСУ женщин-военнослужащих. Также уже подготовлен и ожидает окончательного согласования законопроект о реформе СБУ, которая должна избавиться от лишних функций и сконцентрироваться на контрразведывательной деятельности и борьбе с терроризмом.

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