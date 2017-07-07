Луценко призывает Раду отменить институт депутатской неприкосновенности

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко убежден в необходимости отмены института депутатской неприкосновенности, так как сейчас нет гарантии, что парламентарии, на которых поданы представления в Верховную Раду, не покинут страну до голосования в сессионном зале о снятии с них иммунитета.

"Если бы я сейчас был народным депутатом, я бы предлагал на согласительном совете рассмотреть законопроект президента, который прошел первое чтение и имеет заключение Конституционного суда об отмене депутатской неприкосновенности в целом", - сказал Ю.Луценко журналистам по окончании заседания комитета Верховной Рады АО вопросам регламента в пятницу.

Он отметил, что он как генпрокурор не может вмешиваться в деятельность парламента, но выразил надежду на то, что найдутся депутаты, которые поднимут это вопрос.

"Без изменения существующего статуса неприкосновенности народного депутата и порядка привлечения его к уголовной ответственности мы бессильны, мы не можем вам гарантировать, что человек, в отношении которого комитет поддержал наши представления об отмене депутатской неприкосновенности и аресте, не сбежит из страны", - подчеркнул генпрокурор.

Ю.Луценко заявил, что считает необходимым ограничение выезда народного депутата после внесения на него представления в парламент. "На этот момент, к сожалению, мы не можем вам гарантировать – у нас для этого нет законных оснований – что пять народных депутатов не покинут страну до голосования. В частности те трое, которых по моему представлению полагается арестовать после решения Верховной Рады", - подытожил Ю. Луценко.

Вместе с тем генпрокурор подчеркнул, что правоохранительные органы обращают внимание не только на народных депутатов.

"Мы не фокусируемся на депутатах, примером этого будет в ближайшее время расследование соотносительно высоких должностных лиц других ветвей власти", - сказал Ю.Луценко журналистам.