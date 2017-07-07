Шахов выступает за снятие неприкосновенности со всех депутатов

Народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов считает, что Верховная Рада на следующей неделе должна рассмотреть вопрос о снятии неприкосновенности со всех народных депутатов, чтобы никто не прятался за депутатским статусом, а доказывал свою правоту в суде.

"Необходимо снять неприкосновенность со всех депутатов. Тогда никто не спрячется за депутатским статусом, а будет доказывать свою правоту в суде, как и все граждане Украины ", - написал С.Шахов на своей странице в соцсети Фейсбук, комментируя спор с генпрокурором Юрием Луценко, который произошел на заседании регламентного комитета Верховной Рады в четверг.

По его мнению, пока в стенах парламента "будет продолжаться шоу", Украина будет находиться в статусе страны третьего мира.

"Целиком и полностью поддерживаю партнерское сотрудничество парламента с Генпрокуратурой, САП (Специализированной антикоррупционной прокуратурой - ИФ) и НАПК (Национальным агентством по предотвращению коррупции - ИФ). Но закон должен быть соблюден", - отметил С.Шахов.

По словам нардепа, депутатская неприкосновенность - это рудимент украинской политики.

"Мы должны стать европейцами и отказаться от этой устаревшей привилегии. Мы можем перенять опыт Швеции, Португалии или Финляндии, где согласие парламента на арест депутата, если за совершенное им преступление предусмотрена уголовная ответственность, не нужна", - констатировал С.Шахов.

Он выразил уверенность, что такой принцип разделяет и генпрокурор Ю.Луценко. "Ведь он под такими лозунгами вел партию "Народная Самооборона" на выборы в 2007 году. Я лично готов проголосовать за такой закон ", - сообщил народный депутат.

По мнению С.Шахова, на следующей неделе Рада должна рассмотреть вопрос о снятии неприкосновенности с депутатов. "Неприкосновенность необходимо снять со всех депутатов", - подытожил он.

Народный депутат также сообщил, что в пятницу не будет присутствовать на заседании регламентного комитета Рады, поскольку участвует в давно запланированном выездном заседании бюджетного комитета парламента в Северодонецке.

Как сообщалось, в четверг, 6 июля после эмоционального спора с нардепом С.Шаховым Ю.Луценко покинул заседание регламентного комитета Рады. Позже генпрокурор вернулся на заседание комитета Ю.Луценко возмутился тем, что его пытаются перебить, в частности такая претензия была адресована члену комитета - народному депутату из группы "Воля народа" С.Шахову. По словам генпрокурора, таким образом в комитете пытаются препятствовать тому, чтобы он озвучил нелицеприятные факты для парламентариев.