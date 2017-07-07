Послы стран G7 призвали Раду на следующей пленарной неделе поддержать пенсионную реформу

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине выразили поддержку проекту пенсионной реформы и призвали Верховную Раду проголосовать за соответствующие законопроекты на следующей пленарной неделе.

"Мы, послы Большой семерки, хотели бы выразить нашу решительную поддержку плану пенсионной реформы, предложенному украинским правительством, и мы призываем Раду принять без задержек соответствующее законодательство на своем пленарном заседании на следующей неделе", - сказано в заявления послов "Большой семерки", которое в пятницу распространила пресс-служба посольства Италии.

В заявлении отмечается, что пенсионная реформа является одним из крупнейших вызовов для любого правительства. "И мы хотели бы отметить политическое мужество и дальновидность, с которыми руководство Украины воплощает давно назревшую реформу", - пишут послы стран G7.

В своем заявлении дипломаты информируют, что на сегодняшний день пенсионеры составляют более четверти населения Украины; средний размер пенсий чрезвычайно низок, при этом расходы на пенсии в Украине являются одними из самых высоких в Европе (11% ВВП).

Послы также указали на необходимость принятия пенсионной реформы, которая бы повысила справедливость, предсказуемость и устойчивость системы.

"Мы считаем, что предложенная правительством пенсионная реформа, разработанная в тесном сотрудничестве с МВФ и Всемирным банком, соответствует этим целям. Законопроект предусматривает прозрачную и справедливую формулу начисления пенсий, которая теснее связывает пенсионные выплаты с пенсионными взносами и совершенствует соответствие пенсий. Реформа устанавливает гибкий пенсионный возраст, привязанный к продолжительности официального стажа работы лица, а также стимулирует участие в системе", - добавили послы стран G7.

По их мнению, предложенная реформа будет способствовать экономии бюджета путем совершенствования учета и стабильности Пенсионного фонда и государственного бюджета Украины в целом.

"Сейчас ответственность всех избранных парламентариев заключается в том, чтобы обеспечить одобрение и внедрение этой реформы, создавая лучшее будущее для нынешнего и будущих поколений Украины", - подчеркнули послы в своем заявлении.