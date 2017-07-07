Порошенко встретится с генсеком ООН Гутерришем в Киеве в воскресенье

Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 9 июля, встретится с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем (англ. António Guterres), который будет находиться в Украине с визитом по приглашению главы Украинского государства.

"Стороны намерены обсудить состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках ООН, возможности более активного вовлечения инструментария к мирному урегулированию ситуации на Донбассе, а также выполнение решений ГА ООН по Крыму", - сообщила в четверг пресс-служба президента Украины.

Согласно обнародованной информации, П.Порошенко и А.Гутерриш планируют сделать заявления для представителей СМИ.

При этом в представительстве ООН в Украине уточнили, что генсек Организации прибудет в Киев вечером 8 июля из немецкого Гамбурга, где 7 и 8 июля будет принимать участие в двухдневном саммите Большой двадцатки (G20).

В информации также отмечается, что в воскресенье кроме встречи с президентом Украины генсек ООН также проведет встречи с другими высшими правительственными должностными лицами страны.

В Нью-Йорк (США) генсек ООН вернется во второй половине дня 10 июля.