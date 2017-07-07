Политика

09:53 07.07.2017

Трампу не удалось забронировать отель в Гамбурге на время G20

Сотрудники Белого дома США не смогли забронировать номер президенту США Дональду Трампу и его делегации ни в одном из высококлассных отелей Гамбурга на время проведения саммита G20, поскольку слишком поздно озаботились этой проблемой, сообщает в четверг германская газета Hamburger Abendblatt.

По информации издания, сотрудники Белого дома, ответственные за размещение Д.Трампа, намеревались поселить его в отеле класса люкс Four Seasons, но на даты проведения саммита - 7 и 8 июля - все 156 номеров оказались полностью выкуплены делегацией из Саудовской Аравии. Также они забронировали несколько номеров в Hotel Renaissance и в The Westin.

Другие роскошные отели Гамбурга были также забронированы для делегаций ключевых фигур саммита. Делегации из России, Южной Кореи и Австралии остановятся в отеле Park Hyatt, представители Вьетнама забронировали отель Reichshof, а делегации из КНР и Италии - The Grand Elysee.

В итоге Д.Трамп, по некоторым данным, остановится в гостевом доме сената в Гамбурге, а его персонал и команда будут размещены в генеральном консульстве США. Также СМИ высказывали предположения о том, что американский президент остановится в Берлине на время саммита, а на мероприятия он будет прибывать на вертолете.

В общей сложности для размещения мировых лидеров, их персонала и служб безопасности, прибывших в Гамбург на саммит G20, потребуется 9 тыс. гостиничных номеров.

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Интерфакс-Украина
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