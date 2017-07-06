Великобритания ратует за сохранение антироссийских санкций и увеличит помощь Украине

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявляет, что Лондон намерен бороться за сохранение санкций в отношении Российской Федерации и намерен увеличить нелетальную военную помощь Украине.

"Мы также одна из стран, которая тяжело борется за предотвращение какого-либо послабления санкций против России за то, что они, россияне сделали в Крыму и восточной Украине", - сказал Б.Джонсон в ходе совместной с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом пресс-конференции в Лондоне в четверг.

Глава МИД Великобритании также добавил: " Как вы знаете, Великобритания намерена направить больше нелетальной военной помощи Украине".

При этом он отметил, что речь идет о транспортных средствах, а также оборудовании для украинских Военно-морских сил.