За последние 3 года Украина достигла удивительного прогресса в реформах - Джонсон

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил прогресс Украины в проведении реформ в последние 3 года, в частности, в проведении государственных закупок, декларировании доходов государственных служащих.

"Украина достигла за последние 3 года удивительного прогресса, большего, чем за предыдущие 23 года, в частности в сферах государственных закупок, декларировании доходов государственных служащих", - сказал британский министр в ходе совместной с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом пресс-конференции в Лондоне в четверг.

Б.Джонсон отметил, что все участники Конференции по вопросам реформ в Украине, которая в четверг проходит в Лондоне, согласились с тем, что Украине еще многое предстоит сделать, однако все выразили уверенность в украинском будущем.

Таким образом, Б.Джонсон опроверг поданную ранее некоторыми СМИ информацию о его негативной оценке успеха реформ в Украине.