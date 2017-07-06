Президент Литвы обратила внимание Трампа на проблемы региональной безопасности, БелАЭС и "Северного потока-2"

Президент Литвы Даля Грибауйскате заявила, что на встрече в Варшаве лидера США Дональда Трампа с главами стран Центральной и Восточной Европы она подняла тему региональной безопасности, а также угрозу со стороны Белорусской АЭС (БелАЭС) и "Северного потока - 2".

"Сегодня в Варшаве был повод еще один повод пообщаться для всех восточных европейцев и руководителей стран нашего региона, встретится и высказать свои мнения президенту США Трампу. Мы уже озвучивали однажды ему в Брюсселе, а сейчас есть еще хороший повод показать и пояснить нашу специфику, наши угрозы и то, чего мы ждем от США", - отмечает Д.Грибаускайте в комментарии, распространенном в четверг ее администрацией.

По словам литовского лидера, от США сейчас слышны не только обещания, но и видны реальные дела в сфере региональной безопасности.

"Мы очень четко слышим не только заверения в сфере безопасности, но и видим конкретные результаты. Это повышение на 40% бюджета сдерживания на восточном фланге. Мы видим дислокацию американской армии в Литве и в Балтийских странах. Мы слышим и знаем, что будет увеличен контингент в наших странах на время учений "Запад 2017", - отметила Д. Грибаускайте.

В присланном администрацией президента сообщении говорится, что руководитель Литвы на встрече с президентами стран Центральной и Восточной Европы с Д.Трампом в четверг акцентировала важность региональной безопасности.

"По словам главы государства, активная роль США является основополагающей для безопасности всей Европы. В вопросе столкновения с военной и неконвенционной угрозой России военные мощнейшего в мире государства - США и заранее дислоцированная в регионе техника являются лучшим средством сдерживания. Глава государства отмечает, что вклад Америки необходим и в обеспечении региональной воздушной обороны", - говорится в пресс-релизе.

Д.Грибаускайте на встрече с руководителями 12 стран региона, находящихся у берегов Адриатического, Балтийского и Черного морей, выразила также озабоченность в связи с угрозой безопасности БелАЭС, которая строится рядом с литовской столицей Вильнюсом.

"Руководитель Литвы также обратила внимание президента США и глав других стран на то, что "Росатом" строит небезопасную АЭС в Островце, загрязняющие выбросы которой, в случае аварии, могут достичь 16 столиц Европы, а газопровод "Северный поток - 2" может быть использован Россией как оружие неконвенционного шантажа", - говорится в сообщении.

Президент также упомянула и о том, что Литва готова увеличить количество своих военных в возглавляемой США операции против террористической группировки "Исламское государство", в миссии НАТО в Афганистане и в миссии ООН в Мали.

Д.Трамп посетил Польшу накануне встречи "Большой двадцатки" в Германии. Как отмечает агентство BNS, наблюдатели отмечают, что этой встречей Варшава попытается продемонстрировать региональное лидерство в качестве противовеса доминирующему блоку Германии и Франции в Евросоюзе.