Фриз: Обмен задержанных в Херсонской области российских пограничников – единственный способ вернуть украинских военных домой

Задержанные в Херсонской области российские пограничники не будут отпущены на свободу через 15 суток, а будут обменяны на удерживаемых украинских военнослужащих, потому что это единственный механизм возвращения граждан Украины домой, заявляет народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко", председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Ирина Фриз.

"Задержанные в Херсонской области сотрудники ФСБ не выйдут на свободу через 15 суток, как решил суд. СБ Украины открывает уголовное производство по ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)", - подчеркнула И.Фриз на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Она подчеркнула, что РФ заблокировала процесс освобождения заложников, удерживаемых в ОРДЛО и на территории РФ. "Убеждена, что мы должны менять задержанных сотрудников ФСБ на наших военнослужащих. Это единственный на сегодня механизм возвращения наших граждан домой. Для этого те, кто заблудился в степях южной Украины, должны сесть в тюрьму. Все основания для этого есть. Без обмена на наших граждан оба сотрудника ФСБ не вернутся домой быстро", - отметила И.Фриз.

Депутат также предложила таким образом освободить двух бойцов Сил специальных операций, которые были задержаны в Луганской области.

"В то же время, в отношении лиц, возбудивших административное дело в отношении сотрудников ФСБ, должно быть проведено расследование, к которому прошу подключиться Службу безопасности Украины. Также благодарю волонтеров, которые вовремя увидели судебное решение", - заявила И.Фриз.

Как сообщалось, в ночь на 30 июня 2017 года пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины в Херсонской области задержали двух неизвестных без документов, и впоследствии установили, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ Российской Федерации.

Позже Пограничная служба ФСБ РФ направила обращение украинской стороне, в котором просила предоставить информацию о двух российских военнослужащих, потерявшихся в Украине.

30 июня Каланчацкий районный суд Херсонской области постановил привлечь двух задержанных российских пограничников к административной ответственности по ст. 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) и наложить взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток (с момента задержания), а также уплатить в пользу государства судебный сбор в сумме 320 грн.

3 июля Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в уголовном производстве в отношении задержанных в Херсонской области российских пограничников по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" (ч.2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).