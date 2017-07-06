В партии "Наш край" требуют от правительства изменений в порядок назначения субсидий

Партия "Наш край" требует от правительства немедленно изменить порядок назначения субсидий, иначе миллионы украинцев останутся без государственной помощи.

Как сообщает пресс-служба партии, об этом говорится в обращении сопредседателя "Нашего края" Александра Мазурчака, направленном в адрес Кабинета министров Украины в четверг.

По мнению А.Мазурчака, из-за новых норм назначения субсидий и завышенных тарифов миллионы украинцев не получат субсидию. "Завышенные тарифы уже привели к тому, что за последние два месяца задолженность потребителей за коммунальные услуги выросла на 4,2 млрд грн – до 29,2 млрд грн. Вместо того, чтобы пересмотреть сверхвысокие тарифы, правительство ввело новые нормы в порядок назначения субсидий, в результате чего миллионы украинцев не получат субсидии и, соответственно, еще больше увеличится задолженность", – отметил политик.

Он подчеркнул, что власть придумала новый способ сэкономить на украинцах и создала условия для уменьшения получателей субсидий. "Отныне при начислении субсидии будет учитываться минимальная заработная плата, которая повысилась с января 2017 года, хотя чиновники обещали ее не учитывать до 2018 года. Также, в случае наличия задолженности более двух месяцев, субсидия отменяется. Новые условия значительно уменьшат количество получателей субсидий", – добавил А.Мазурчак.

В обращении сопредседателя партии к правительству содержатся требования немедленно изменить порядок назначения субсидий и пересмотреть тарифы.

"Партия "Наш край" требует немедленно пересмотреть сверхвысокие тарифы и внести изменения в порядок назначения субсидий. В частности, вернуть предыдущую норму по учету доходов за прошлый год при расчете суммы субсидии", – резюмировал А.Мазурчак.