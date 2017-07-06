Политика

15:29 06.07.2017

Украине удалось достичь прогресса в макроэкономической стабилизации и обороне - замглавы МИД Болгарии

Заместитель министра иностранных дел Болгарии Юрий Штерк считает, что Украине удалось достичь ощутимого прогресса в сферах макроэкономической стабилизации и обороны.

"Мы рады наблюдать ощутимый прогресс (Украины - ИФ) в целом ряде сфер, в частности, в сферах макроэкономической стабилизации, защите и безопасности. При этом мы не должны забывать те сложности, в которых этот прогресс был достигнут: незаконная аннексия Крыма и конфликт на Востоке, со всеми их негативными влияниями на украинских граждан и экономику", - сказал замминистра в ходе конференции по вопросам реформ в Украине в четверг в Лондоне.

Он отметил, что недавно украинское правительство презентовало план реформ до 2020 года, который предусматривает рост ВВП в 4-5%.

"Если он будет реализован, то мы уверены, что этот план будет иметь значительное влияние на жизни граждан", - добавил Ю.Штерк.

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