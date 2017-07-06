Политика

15:19 06.07.2017

Трамп призывает Россию прекратить "дестабилизирующую деятельность" в Украине

Президент США Дональд Трамп в четверг в ходе выступления в польской столице призвал Россию положить конец вмешательству во внутренние дела Украины.

"Мы призываем Россию прекратить свою дестабилизирующую активность в Украине и где бы то ни было, и поддержку враждебных режимов, включая Сирию и Иран", - сказал он.

Кроме того, президент США выразил желание, чтобы Россия "присоединилась к сообществу ответственных наций в борьбе с нашими общими врагами и в защите самой цивилизации".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Турция призывает международное сообщество консолидироваться вокруг решения "украинского вопроса"

СНБО в понедельник рассмотрит законопроект о деоккупации Донбасса

Новая стратегия кибербезопасности ЕС будет включать техпомощь Украине

Трамп назвал поведение России в Восточной Европе дестабилизирующим

Украина приняла председательство в ПАЧЭС

ПОСЛЕДНЕЕ

Гройсман заявил о пролонгировании реформы образования: сейчас это нам не по карману

Нардепы и предприниматели намерены создать общественную организацию по борьбе с аграрным рейдерством

Трамп предлагает европейцам новое будущее

Еврокомиссия намерена выделить Украине EUR200 млн в виде грантов в 2017 году

Дания продолжит помогать Украине с реформами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
джинсы для мужчин на price.ua
РЕКЛАМА