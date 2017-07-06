Трамп призывает Россию прекратить "дестабилизирующую деятельность" в Украине

Президент США Дональд Трамп в четверг в ходе выступления в польской столице призвал Россию положить конец вмешательству во внутренние дела Украины.

"Мы призываем Россию прекратить свою дестабилизирующую активность в Украине и где бы то ни было, и поддержку враждебных режимов, включая Сирию и Иран", - сказал он.

Кроме того, президент США выразил желание, чтобы Россия "присоединилась к сообществу ответственных наций в борьбе с нашими общими врагами и в защите самой цивилизации".