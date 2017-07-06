Турция призывает международное сообщество консолидироваться вокруг решения "украинского вопроса"

Заместитель министра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз считает, что международное сообщество должно остановить усталость от Украины, и призывает консолидироваться вокруг решения "украинского вопроса".

"Украина станет более сильной, несмотря на то, что сейчас происходит в Крыму и на Донбассе… Мы, конечно, стоим на стороне буквы международного закона и поддерживаем жителей Крыма и особенно крымских татар. Мы считаем, что международное сообщество должно остановить усталость от Украины и должно понимать, что эта проблема остается актуальной", - сказал он в ходе конференции, посвященной реформам в Украине в четверг в Лондоне.

А.Йылдыз также уточнил, что, несмотря на то, что Турция не видит значительного прогресса в имплементации Минских соглашений, однако поддерживает их, так как, эти договоренности являются "основной рамочной структурой и тем планом, который должен выполняться".

По его словам, Турция также продолжит поддерживать Украину на пути реформ, в частности, посредством кредитных линий и инвестиций.

"Необходимо провести некоторые законодательные изменения. Хотя некоторые вещи, на наш взгляд, украинское правительство может сделать уже сегодня. Мы поощряем турецких инвесторов приезжать в Украину, и мы считаем, что украинское правительство могло бы предпринять серьезные административные шаги, которые бы показали, что не нужно обращать внимания на те случаи несправедливости, которые были с иностранными инвесторами", - добавил он.