Нардепы и предприниматели намерены создать общественную организацию по борьбе с аграрным рейдерством

Ряд народных депутатов и предпринимателей заявили о намерении создать общественную организацию для объединения усилий в борьбе с рейдерами в аграрной сфере и противоправными действиями со стороны государственных органов.

На пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Иван Мирошниченко рассказал, что на сегодня группа рейдеров пытается захватить предприятия по одной схеме - незаконном оформлении дарственной и приписывании многомиллионных долгов.

"Они выбирают предприятия одного размера – от 1,5 тыс га до 3 тыс га. Маленькие предприятия им не интересны, за большие – можно получить по зубам. Но предприятиям до 3 тыс га сложно защищаться по одиночке. Мы провели встречи с руководителями всех пострадавших от рейдеров предприятий, консолидировали усилия и направили запросы в Генпрокуратуру и полицию", - рассказал он.

Вместе с тем, нардеп отметил, что "не удовлетворен активностью, которую проявляют все эти организации, результат нас не удовлетворяет".

И.Мирошниченко заявил, что также обратился к правоохранительным органам о создании межведомственной комиссии по расследованию фактов рейдерских захватов аграрных предприятий.

В свою очередь руководитель комитета по предотвращению и противодействию коррупции Верховной Рады Украины Егор Соболев призвал владельцев предприятий, активистов и депутатов объединять усилия для защиты своих прав.

По убеждению депутата, правоохранительные органы не только не бездействуют по этому вопросу, но и "покрывают рейдеров". "Вы обращаетесь за защитой к тем людям, которые вас и грабят… это происходит в нашей стране и нашей правовой системе", - подчеркнул он.

"Мы призываем всех предпринимателей формировать самооборону, объединяться для того, чтобы обращать внимание журналистов, ставить перед президентом, главой МВД, Минюста конкретные задачи – либо вы это прекращаете, либо вас на ваших местах не будет. Предприниматели это потенциально самый могущественный социальный капитал в Украине", - заявил Е.Соболев.

Депутаты пояснили, что общественная организация, название которой будет обнародовано в ближайшие дни, будет оказывать юридическую помощь предпринимателям в конфликтах с рейдерами и государственными органами, информационную поддержку, при необходимости будет содействовать и физической защите предпринимателей и их компаний.