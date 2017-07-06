Политика

13:40 06.07.2017

Дания продолжит помогать Украине с реформами

Дания продолжит помогать Украине в процессе реформ, увеличивая финансовую поддержку, заявил глава министерства иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

"Дания и в дальнейшем будет поддерживать усилия в реформах, помогать украинскому правительству на двустороннем уровне, усиливая нашу финансовую поддержку. И будем делать это в рамках ЕС", - сказал он в ходе конференции, посвященной реформам в Украине в четверг в Лондоне.

По его словам, Дания также продолжит поддерживать Украину в антикоррупционной программе. "Успех требует постоянных реформ, реформ, которые создают рабочие места и благополучие, обеспечивают верховенство права и открытость институций, а также борьбу с коррупцией. Динамика, созданная процессам реформ. должна быть продолжена", - добавил А.Самуэльсен.

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Интерфакс-Украина
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