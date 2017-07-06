В Еврокомиссии отмечают, что Минский процесс движется очень медленно, а ситуация на Донбассе остается напряженной

Заместитель председателя Европейской Комиссии по финансовой стабильности и финансовым услугам Валдис Домбровскис констатирует, что ситуация с безопасностью на востоке Украины остается напряженной, а Минский процесс проходит очень медленно.

"Сегодняшняя ситуация с безопасностью в Украине остается напряженной и прогресс в Минском процессе очень медленный. Если не будет привлечения сторон, то желаемых результатов не будет", - сказал он в ходе Конференции по вопросам реформ в Украине в четверг в Лондоне.

По словам В.Домбровскиса, продленные ранее санкции против России привязаны к выполнению Минских договоренностей.