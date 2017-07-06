Канадские компании заинтересованы в торговле с Украиной в рамках ЗСТ

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявляет о заинтересованности канадских компаний в торговле с Украиной в рамках зоны свободной торговли (ЗСТ).

"Украина имеет соглашение о зоне свободной торговли и такое соглашение между Украиной и Канадой. Мне канадские компании сообщают, что есть огромный энтузиазм торговать", - сказала Х.Фриланд в ходе Конференции по вопросам реформ в Украине в четверг в Лондоне.

"Министр отметила, что Украину и Канаду связывают более 100 лет эмиграции, и Канада будет продолжать сотрудничество с Украиной.

Как сообщалось, соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой заработает 1 августа 2017 года.

По информации посольства Украины в Канаде, документ с 1 августа отменит 98% тарифов на экспортируемые в Канаду украинские товары, для канадских товаров сразу будет отменено 72% тарифов, а в течение семи лет беспошлинный экспорт вырастет до 98%. Кроме того, взаимно открываются рынки государственных закупок. Отдельные разделы соглашения защищают электронную коммерцию и интеллектуальную собственность.

Соглашение было подписано в Киеве 11 июля 2016 года. Верховная Рада ратифицировала его 14 марта 2017 года. Президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации 3 апреля 2017 года.