Песков: у Москвы нет понимания, как Вашингтон будет выстраивать отношения с РФ

У Кремля нет понимания, как администрация США намерена выстраивать отношения с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По дороге в Германию на саммит "Группы двадцати" госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил журналистам о том, что в Вашингтоне пока затрудняются сказать, каковы намерения России в отношении США.

"Нет, у Кремля по-прежнему тоже нет понимания. Это такая взаимность, я бы сказал, о которой можно в данном случае только сожалеть", - сказал Д.Песков журналистам в четверг, комментируя это заявление главы американской дипломатии.