Россия вмешивалась в президентские выборы в США, но это могли делать и другие страны, считает Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия вмешивалась в американские президентские выборы, но к этому могли быть причастны и другие страны.

"Я думаю, это была Россия, но это могли быть и другие страны, в это могло быть вовлечено большое количество людей", - сказал Д.Трамп в четверг на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

При этом Д.Трамп отметил, что его предшественник Барак Обама знал о попытках России повлиять на выборы, однако не предпринял никаких шагов в связи с этим.