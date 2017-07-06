Политика

11:44 06.07.2017

Канада видит большие возможности развития двусторонних отношений с Украиной

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявляет, что Канада гордится возможностью поддерживать Украину и видит большие возможности для развития двусторонних отношений.

"В Канаде мы видим наши отношения с Украиной не как политическое отношение какой-то партии, а как отношение нашей страны к вашей стране. Мы рады видеть успехи Украины и мы горды, что можем поддерживать Украину", - сказала она в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в четверг в Лондоне.

Она добавила, что видит значительные перспективы развития двустороннего сотрудничества, в частности, в экономике.

Премьер-министр Украины поблагодарил Канаду за поддержку.

Как сообщалось, соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой заработает 1 августа 2017 года.

По информации посольства Украины в Канаде, документ с 1 августа отменит 98% тарифов на экспортируемые в Канаду украинские товары, для канадских товаров сразу будет отменено 72% тарифов, а в течение семи лет беспошлинный экспорт вырастет до 98%. Кроме того, взаимно открываются рынки государственных закупок. Отдельные разделы соглашения защищают электронную коммерцию и интеллектуальную собственность.

Соглашение было подписано в Киеве 11 июля 2016 года. Верховная Рада ратифицировала его 14 марта 2017 года. Президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации 3 апреля 2017 года.

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