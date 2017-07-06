Политика

10:56 06.07.2017

США изучают возможности поддержки "нормандского формата"

США изучают возможности для работы по поддержке переговорного процесса в "нормандском формате" (Франция, Германия, Украина, Россия), сообщил представитель Государственного департамента США во время брифинга.

"Существует широкая поддержка среди четырех стран по участию США, и в настоящее время мы рассматриваем вопрос о том, как лучше всего поддерживать "нормандский формат" и переговоры в Минске", - говорится в стенограмме брифинга по случаю визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Украину и Турцию на сайте Госдепартамента.

Он также уточнил, что все страны-члены "нормандского формата" выступили за привлечение США к переговорному процессу.

"По украинскому вопросу я бы сказал, что все члены "нормандского формата": Франция, Германия, Украина и Россия - выразили желание видеть США в качестве коллеги, с которым они могут работать на переговорах. Не как члена "нормандского формата", но как важную поддержку этого формата и посредника между странами, когда они ведут переговоры о реализации Минских соглашений", - рассказал представитель Госдепа.

Как сообщалось, госсекретарь США Рекс Тиллерсон будет находиться с визитом в Украине 9 июля.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Украина приняла председательство в ПАЧЭС

Канада видит большие возможности развития двусторонних отношений с Украиной

Вступление Украины в НАТО определено одним из ключевых факторов госполитики

Посол Польши посетил МИД Украины в связи с высказываниями Ващиковского

Порошенко и Меркель высказались за продолжение активных контактов в "нормандском формате"

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутаты БПП предлагают расширить гарантии клиентам банка "Михайловский"

Меркель заверила Порошенко, что судьба Украины не будет решаться без Киева на встрече лидеров Германии и Франции с Путиным на саммите G20

Для стабильности и безопасности Черноморского региона наибольшую угрозу несет РФ – нардеп Фриз на семинаре ПА НАТО

Украина вошла в группу стран с развитием выше среднего

Турчинов обсудил с Мингарелли сотрудничество в противодействии киберугрозам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Контроллеры купить
РЕКЛАМА