США изучают возможности поддержки "нормандского формата"

США изучают возможности для работы по поддержке переговорного процесса в "нормандском формате" (Франция, Германия, Украина, Россия), сообщил представитель Государственного департамента США во время брифинга.

"Существует широкая поддержка среди четырех стран по участию США, и в настоящее время мы рассматриваем вопрос о том, как лучше всего поддерживать "нормандский формат" и переговоры в Минске", - говорится в стенограмме брифинга по случаю визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Украину и Турцию на сайте Госдепартамента.

Он также уточнил, что все страны-члены "нормандского формата" выступили за привлечение США к переговорному процессу.

"По украинскому вопросу я бы сказал, что все члены "нормандского формата": Франция, Германия, Украина и Россия - выразили желание видеть США в качестве коллеги, с которым они могут работать на переговорах. Не как члена "нормандского формата", но как важную поддержку этого формата и посредника между странами, когда они ведут переговоры о реализации Минских соглашений", - рассказал представитель Госдепа.

Как сообщалось, госсекретарь США Рекс Тиллерсон будет находиться с визитом в Украине 9 июля.