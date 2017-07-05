Политика

21:23 05.07.2017

Посол Польши посетил МИД Украины в связи с высказываниями Ващиковского

В Министерстве иностранных дел Украины выразили разочарование послу Польши в Украине Яну Пекло в связи с недавними высказываниями польского министра иностранных дел Витольда Ващиковского относительно Украины.

Как сообщается в комментарий МИД Украины, которое в среду распространила пресс-служба ведомства, польский посол был приглашен в МИД Украины в связи с высказываниями В.Ващиковского по Украине в интервью еженедельнику "W sieci" от 3 июля 2017 г.

"В ходе встречи польском дипломату было отмечено, что в Украине с разочарованием восприняли недавние высказывания главы внешнеполитического ведомства Польши относительно нашего государства на фоне продолжающегося активного диалога на высоком уровне", - сказано в комментарии.

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