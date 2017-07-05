Политика

21:02 05.07.2017

Порошенко и Меркель высказались за продолжение активных контактов в "нормандском формате"

Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора подчеркнули необходимость продолжения активных контактов в нормандском формате.

"Петр Порошенко и Ангела Меркель подчеркнули необходимость продолжения активных контактов в нормандском формате с целью возвращения России в логику выполнения Минских соглашений", - сообщила пресс-служба президента Украины в среду.

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Интерфакс-Украина
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