Порошенко и Меркель высказались за продолжение активных контактов в "нормандском формате"

Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора подчеркнули необходимость продолжения активных контактов в нормандском формате.

"Петр Порошенко и Ангела Меркель подчеркнули необходимость продолжения активных контактов в нормандском формате с целью возвращения России в логику выполнения Минских соглашений", - сообщила пресс-служба президента Украины в среду.