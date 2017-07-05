Меркель заверила Порошенко, что судьба Украины не будет решаться без Киева на встрече лидеров Германии и Франции с Путиным на саммите G20

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора скоординировали позиции в контексте подготовки к саммиту "Большой Двадцатки" (G20) в Гамбурге, в частности, встречи лидеров Германии и Франции с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает в среду пресс-служба президента Украины, собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и скоординировали позицию по реализации Минских договоренностей.

"Ангела Меркель заверила Петра Порошенко, что во время встречи ничего о судьбе Украины без Украины решаться не будет", - сказано в сообщении.