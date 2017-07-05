Для стабильности и безопасности Черноморского региона наибольшую угрозу несет РФ – нардеп Фриз на семинаре ПА НАТО

Наибольшую угрозу стабильности и безопасности Черноморского региона несет РФ, заявила народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко", председатель постоянной парламентской делегации в парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз по итогам проведения 95-го семинара ПА НАТО Роуза-Рота в Киеве.

"Я надеюсь, не ошибусь, если замечу, что участниками семинара был единодушно сделан вывод - одну из самых больших угроз стабильности и безопасности в Черноморском регионе несет Россия, которая пытается изменить баланс сил в регионе Черноморского бассейна, и не только", - отметила И.Фриз во время своего заключительного выступления.

Парламентарий уверена, что именно в этом контексте роль и место Украины приобретают ключевое значение. "Украина определила для себя это место и готова быть достойным и надежным партнером стран-членов НАТО. Ведь уже сейчас, при вашей поддержке, мы более трех лет сдерживаем агрессора номер один в мире, который имеет самую большую армию на континенте", - отметила она.

"Не должно быть сомнения в том, что интеграция в общее евроатлантическое пространство Украины, с приобретением в будущем членства в НАТО, отвечает общим интересам, как Украины, так и НАТО", - добавила И.Фриз.

При этом она отметила, что в Украине понимают "большой объем домашнего задания", чтобы соответствовать требованиям, стандартам и критериям членства в НАТО. "Мы понимаем важность выполнения этой задачи и имеем здоровые амбиции доказать способность быть достойным партнером Альянса. Вместе с тем, мы рассчитываем на понимание и поддержку наших партнеров, стран - членов НАТО", - подчеркнула депутат.

"В ходе семинара мы имели возможность получить новую информацию, новое видение на вопросы взаимодействия, координации, кооперации и сотрудничества стран Черноморского региона. Также участники семинара имели возможность ознакомиться с ситуацией на востоке Украины и в Крыму, о ходе событий в ходе Минского процесса. Было представлено независимое аналитическое видение осуществления реформ в нашем государстве, ее экономическое положение и перспективы развития", - рассказала И.Фриз.